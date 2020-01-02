Семь человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с двумя автобусами в Подмосковье
11:15 02.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число пострадавших в аварии с двумя автобусами в подмосковном Красногорске увеличилось до семи. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"В результате столкновения двух маршрутных такси пострадали семь человек, один из них - 12-летний ребенок. Все пострадавшие направлены в больницу № 1 Красногорска", - сказал собеседник агентства.
"В Красногорске на Путилковском шоссе произошло встречное столкновение двух автобусов. В результате аварии, предварительно, пострадали шесть человек, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
НОВОСТИ
- 11:45 02.01.2020
- Более 400 человек были спасены в первый день нового года в России - МЧС
- 10:45 02.01.2020
- Чаще всего россияне становятся жертвами карманников в транспорте и магазинах - МВД
- 10:15 02.01.2020
- При аварийной посадке вертолета в Тайване погибло более 5 пассажиров и начальник Генштаба ВС
- 09:50 02.01.2020
- В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
- 09:40 02.01.2020
- Из-за лесных пожаров в Австралии началась масштабная эвакуация - СМИ
- 09:30 02.01.2020
- Япония: По факту бегства Карлоса Гона из страны полиция начала расследование
- 21:15 01.01.2020
- Глава Госдепа США отложил свой визит в ряд стран, включая Украину и Беларусь
- 19:35 01.01.2020
- Новогодние протесты в Гонконге собрали миллион человек, 400 арестованы
- 16:52 01.01.2020
- Глава Северной Кореи не стал поздравлять сограждан с Новым годом
- 15:05 01.01.2020
- У МВД есть идеи, как повысить доверия бизнеса к правоохранителям и судам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать