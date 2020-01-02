Семь человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с двумя автобусами в Подмосковье

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пострадавших в аварии с двумя автобусами в подмосковном Красногорске увеличилось до семи. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В результате столкновения двух маршрутных такси пострадали семь человек, один из них - 12-летний ребенок. Все пострадавшие направлены в больницу № 1 Красногорска", - сказал собеседник агентства.

"В Красногорске на Путилковском шоссе произошло встречное столкновение двух автобусов. В результате аварии, предварительно, пострадали шесть человек, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.