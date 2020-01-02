В 2020 для патологических заемщиков начнут разрабатывать программу реабилитации
12:45 02.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены в 2020 году создать программу помощи для людей, которые берут кредиты и не могут остановиться. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс- службе движения.
"Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" начали разработку программы реабилитации людей, которые берут ненужные им кредиты и займы, активисты ОНФ называют их спонтанными транжирами и патологическими должниками. Чтобы помочь им справиться с проблемами и не доводить дело до персонального дефолта, эксперты разрабатывают программу, которая позволит такому должнику расплатиться с долгами и не совершать новых финансовых ошибок", - говорится в сообщении.
Планируется, что одним из элементов программы будут "группы анонимных должников-транжир", пояснили в ОНФ.
"С некоторых пор эксперты в области психологии и психиатрии выделяют среди немедицинских зависимостей так называемую кредитоманию. Эту зависимость наряду с шопоголизмом и игроманией относят к психологическим компульсивным расстройствам. Если смотреть в корень проблемы, то за постоянным желанием взять взаймы у таких людей стоит совсем не необходимость. Они одалживают не на еду или лекарства, в отличие от необеспеченных граждан, а платят одной кредиткой, чтобы погасить задолженность по другой, и часто не понимают, как разорвать этот порочный круг и прекратить скатываться в кредитную воронку", - пояснила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, добавив, что основная цель программы - "помочь компульсивным должникам остановиться и научить их осознанному, ответственному финансовому поведению".
В пресс-службе уточнили, что программу будут разрабатывать эксперты ОНФ вместе с психологами, и пилотный вариант программы может появиться к лету.
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