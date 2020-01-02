Австралия: Из-за лесных пожаров уровень загрязнения воздуха в столице в 26 раз превысил критическую отметку

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень загрязнения воздуха в столице Австралии Канберре в четверг в 26 раз превысил критическую отметку "опасно для жизни" из-за лесных пожаров на юго-восточном побережье континента. Об этом сообщило издание "Канберра Таймс".

Канберра - единственный город столичного региона. По данным издания, из-за смога в Канберре закрыты туристические достопримечательности, музеи и национальные парки, а также почти все спортивные сооружения. Австралийский национальный университет, расположенный в центре города, закрыл свои кампусы и аудитории, а Почта Австралии приостановила доставку отправлений из и в Канберру и прекратила работу шести отделений. Владельцы квартир и офисов в центре города были вынуждены отключить системы пожарной безопасности, поскольку датчики дыма срабатывали из-за смога и включали сигнал предупреждения о пожаре.

Департамент здравоохранения региона выпустил предупреждение об опасном уровне загрязнения воздуха, рекомендовав жителям и гостям столицы по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе. "Густой смог от лесных пожаров, как ожидается, останется в небе города на несколько дней. Его негативный эффект усилится к выходным, когда установятся более высокие температуры, и поэтому мы рекомендуем всем жителям Канберры избегать физической активности на улице", - указано в заявлении ведомства.