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На 87-м году жизни умер главный конструктор БМП-2 и БМП-3

14:45 02.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель курганского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Муратов.

"Он умер в ночь с 31 декабря на 1 января. Дата похорон пока неизвестна", - сказал он.

Благонравов родился 24 мая 1933 года в Москве. В 1974 - 1989 годах был главным конструктором Курганского машиностроительного завода, с 1989 года на протяжении 10 лет работал заведующим кафедрой гусеничных машин Курганского государственного университета. Благонравов был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Он был главным конструктором боевых машин пехоты двух поколений (БМП-2 и БМП-3).

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