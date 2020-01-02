Если Карлос Гон вернется, его не будут экстрадировать - госсекретарь Франции

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция не будет экстрадировать бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ("Рено - Ниссан - Мицубиси") Карлоса Гона в случае, если он окажется на ее территории. Об этом заявила в четверг государственный секретарь при министре экономики и финансов Аньес Панье-Рюнаше. Она выступала в прямом эфире телеканала Бэ-эф-эм.

"Если Карлос Гон вернется во Францию, его экстрадиция производиться не будет, потому что страна никогда не экстрадирует своих граждан, - отметила она. - Мы применяем в отношении господина Гона те же правила, что существуют и в отношении всех остальных граждан". Но это, подчеркнула госсекретарь, "не мешает нам придерживаться мнения, что Карлосу Гону не следовало принимать мер к тому, чтобы избежать японской юстиции".

Отвечая на вопрос о дальнейших действиях Франции по сотрудничеству с Японией по делу Гона, она отметила, что "страна не будет направлять Ливану запрос на его экстрадицию, так как данное судебное дело ведется Японией". "Обвинения против Гона выдвигаются Японией, а не Францией, и Япония не имеет соглашения об экстрадиции с Ливаном", - сказала она.