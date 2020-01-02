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Запрос на арест Карлоса Гона в Интерпол сделан правительством Японии - агентство

17:15 02.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрос в Интерпол на оформление международного ордера на арест бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ("Рено - Ниссан - Мицубиси") Карлоса Гона был сделан правительством Японии. Об этом в четверг сообщило японское агентство Киодо.

Ранее газета "Дейли стар" со ссылкой на исполняющего обязанности министра юстиции Ливана сообщила, что ливанские службы безопасности получили от Интерпола международный ордер на арест Карлоса Гона.

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