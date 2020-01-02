Усиление военных возможностей России главный вызов для безопасности в Балтии - МИД Латвии
17:45 02.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главные вызовы для безопасности в Балтийском регионе связаны с усилением военных возможностей России и провоцирующими действиями военного характера. Об этом утверждается в ежегодном докладе министра иностранных дел республики Эдгарса Ринкевичса, посвященном внешней политике государства и Евросоюза в 2019 году.
По мнению авторов доклада, главные вызовы для безопасности в Балтийском регионе - "усиление военных возможностей России и провоцирующие действия военного характера". Они считают, что эти факторы "наглядно демонстрируют желание России получить преимущество в соревновании с НАТО". "Хотя возможность реальных инцидентов оценивается как низкая, с учетом высокой централизации политической власти в России и неизменных амбиций к контролю над соседними странами ситуация с безопасностью в регионе может за очень короткое время измениться", - сообщает в четверг агентство ЛЕТА со ссылкой на документ.
В разделе доклада о трансатлантических отношениях и международной безопасности глава МИД утверждает, что "Россия продолжает действовать в противовес принципам международного права, и ее действия нацелены на конфронтацию с Западом".
"Концентрация широкого спектра военных сил и вооружения, которое продолжается в Калининграде и в Западном военном округе, а также инсценированное на учениях летом блокирование морских путей являются сознательной демонстрацией силы Россией. Кроме того, в этом контексте нужно следить за военным сотрудничеством России и Белоруссии, учитывая географически стратегическое положение Белоруссии и интерес России укрепить свое военное присутствие в Белоруссии", - говорится в докладе.
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