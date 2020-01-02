Законопроект об отправки войск в Ливию поддержал парламерт Турции

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великое национальное собрание Турции (ВНСТ, парламент) поддержало в четверг законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

"В голосовании приняли участие 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 - против", - такие результаты огласил спикер ВНСТ Мустафа Шентоп.

Соответствующий законопроект был представлен в парламент 30 декабря Партией справедливости и развития (ПСР), председателем которой является президент Тайип Эрдоган.

Как пояснила ранее газета "Созджу", в рамках этого законопроекта на первом этапе может идти речь об отправке военных специалистов для обучения бойцов Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Также, по утверждениям издания, Анкара может рассмотреть возможность поставки ПНС систем ПВО "Хисар" и "Коркут", разработанные турецкими конструкторами.