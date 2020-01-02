Президенты Турции и США обсудили последние события в Ливии и Сирии

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в четверг телефонные переговоры. Об этом сообщили журналистам в администрации турецкого лидера.

"В ходе переговоров президентов обсуждались региональные вопросы, прежде всего последние события в Ливии и Сирии", - подчеркнули в администрации.



