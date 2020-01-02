0
0
134
НОВОСТИ

Президенты Турции и США обсудили последние события в Ливии и Сирии

19:30 02.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в четверг телефонные переговоры. Об этом сообщили журналистам в администрации турецкого лидера.

"В ходе переговоров президентов обсуждались региональные вопросы, прежде всего последние события в Ливии и Сирии", - подчеркнули в администрации.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:45 02.01.2020
МИД Египта осудило законопроект об отправке войск из Турции в Ливию
0
45
20:15 02.01.2020
ВС США готовы сдержать КНДР в случае боевых действий - Эспер
0
104
18:45 02.01.2020
В «Культурно-просветительский центр Дагестана» подбросили кресты с могил
0
211
18:15 02.01.2020
Законопроект об отправки войск в Ливию поддержал парламерт Турции
0
220
17:45 02.01.2020
Усиление военных возможностей России главный вызов для безопасности в Балтии - МИД Латвии
0
251
17:15 02.01.2020
Запрос на арест Карлоса Гона в Интерпол сделан правительством Японии - агентство
0
258
16:45 02.01.2020
Самой популярной станцией метро 1 января стала "Площадь революции"
0
321
16:15 02.01.2020
Началось строительство газопровода из Литвы в Польшу - компания-оператор
0
438
15:45 02.01.2020
Если Карлос Гон вернется, его не будут экстрадировать - госсекретарь Франции
0
353
15:15 02.01.2020
США пытались сорвать учения ВМФ РФ, Ирана и КНР - командующий ВМС Ирана
0
399

Возврат к списку