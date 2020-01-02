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ВС США готовы сдержать КНДР в случае боевых действий - Эспер

20:15 02.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы США и их союзников готовы предпринять меры сдерживания КНДР в случае, если Пхеньян решит начать боевые действия. Уверенность в этом выразил глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу "Фокс ньюс", фрагменты которого были опубликованы в четверг.

"Мы считаем, что наилучшим подходом к Северной Корее будет заключение соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. Мы следуем этим путем и будем придерживаться его и дальше", - отметил министр обороны США, высказавшись за возобновление переговоров с КНДР по этому вопросу. "С военной точки зрения более важно, а я бы сказал, не менее важно позволить дипломатам обеих стран добиться заключения такого соглашения", - подчеркнул он.

При этом, отметил Эспер, США призывает лидера КНДР Ким Чен Ына к сдержанности. "Одновременно мы поддерживаем тесный контакт со своими партнерами в Южной Корее в целях обеспечения готовности наших сил на Корейском полуострове", - добавил министр обороны США. "С нами - силы Южной Кореи и более широкого числа партнеров и союзников. Я уверен в способности наших сил сдерживать плохое поведение Северной Кореи, если она сочтет необходимым сражаться с нами", - добавил он.

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