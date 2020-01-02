МИД Египта осудило законопроект об отправке войск из Турции в Ливию

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Египта осудило одобрение парламентом Турции проекта закона, предусматривающего отправку войск в Ливию. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.

"Египет резко осуждает решение парламента Турции 2 января принять законопроект, предложенный президентом Турции, <...> об отправке войск в Ливию", - говорится в заявлении. Египетский МИД предупредил, что военное вторжение Турции в Ливию может обернуться последствиями, а также указал на опасность, которую отправка Анкарой войск несет для стабильности в регионе. "Турция понесет за это полную ответственность", - подчеркивает министерство.

Согласно заявлению, результат голосования турецкого парламента нарушает ряд международных договоренностей, в частности принятую в 2011 году резолюцию Совета Безопасности ООН № 1970, которая налагает эмбарго на военное сотрудничество с Ливией.