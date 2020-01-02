МИД Египта осудило законопроект об отправке войск из Турции в Ливию
20:45 02.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Египта осудило одобрение парламентом Турции проекта закона, предусматривающего отправку войск в Ливию. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.
"Египет резко осуждает решение парламента Турции 2 января принять законопроект, предложенный президентом Турции, <...> об отправке войск в Ливию", - говорится в заявлении. Египетский МИД предупредил, что военное вторжение Турции в Ливию может обернуться последствиями, а также указал на опасность, которую отправка Анкарой войск несет для стабильности в регионе. "Турция понесет за это полную ответственность", - подчеркивает министерство.
Согласно заявлению, результат голосования турецкого парламента нарушает ряд международных договоренностей, в частности принятую в 2011 году резолюцию Совета Безопасности ООН № 1970, которая налагает эмбарго на военное сотрудничество с Ливией.
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