Алжир: В назначенное президентом правительство вошли 39 членов
09:50 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назначил в четверг вечером новое правительство страны, в которое вошли 39 членов, включая семерых министров-делегатов и четверых государственных секретарей. Об этом сообщает информационное агентство Альжери Пресс Сервис.
В правительстве премьер-министра Абдельазиза Джеррада пост министра иностранных дел занял Сабри Букадум, министра внутренних дел, местного самоуправления и обустройства территории - Камаль Бельджуд. Кресло министра юстиции, хранителя печати сохранил Белькасем Зегмати.
Самому молодому члену правительства - Ясину Валиду - 26-лет, он назначен министром-делегатом по вопросам стартапов.
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