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Против министра Кубы Леопольдо Синтры Фриаса и его детей в США введены санкции - Помпео

09:40 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"В качестве министра Революционных вооруженных сил Кубы Синтра Фриас несет ответственность за действия Кубы, направленные на поддержку <...> режима [Николаса] Мадуро в Венесуэле", - заявил глава американской дипломатии. Он утверждает, что представители Революционных вооруженных сил Кубы вместе с венесуэльскими военными и сотрудниками спецслужб были причастны к "серьезным нарушениям прав человека и злоупотреблениям на территории Венесуэлы, в том числе подвергали венесуэльцев пыткам, жестокому и бесчеловечному, а также унижающему достоинство обращению" за их оппозиционные взгляды. Синтре Фриасу и членам его семьи теперь запрещен въезд в США.


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