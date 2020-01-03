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В окрестностях аэропорта Багдада прогремела серия мощных взрывов - СМИ

10:00 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серия мощных взрывов прогремела в пятницу в ночные часы на подступах к международному аэропорту Багдада. Как сообщил телеканал "Аль-Хадас", в его окрестностях расположены американские военные базы, которые, судя по всему, подверглись ракетным ударам.

По информации телеканала, обстрел привел к временному закрытию аэропорта. "Аль-Хадас" передает, что поступают сведения о погибших и раненых среди мирных жителей. В небе над аэропортом барражирует несколько вертолетов.

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