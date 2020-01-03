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В ночь на 4 января первый в 2020 году звездопад достигнет максимума

10:45 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Метеорный поток Квадрантиды, который наблюдается с 28 декабря по 12 января, достигнет максимума активности в ночь на субботу, 4 января, сообщила в пятницу ТАСС астроном Московского планетария Людмила Кошман.

"Пик активности звездопада Квадрантиды, радиант (область вылета метеоров - прим. ТАСС) которого находится в созвездии Волопас, в наступившем 2020 году приходится на 4 января. В ночь на субботу ожидается до 120 метеоров в час, это один-два метеора в минуту при ясном небе", - сказала она.

Метеорный дождь в ночь пика лучше наблюдать после полуночи. Луна не помешает любоваться звездопадом, так как скроется за горизонт после часа ночи. Квадрантиды можно наблюдать на всей территории России.

"Для того, чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба, именно там будет располагаться радиант Квадрантид. Первый звездопад 2020 года обещает быть одним из самых ярких", - также сказала Кошман.

Метеорный поток Квадрантиды получил свое название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Наблюдать Квадрантиды лучше всего с 23:00 и до рассвета, оптические приборы для этого не требуются.

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