Атаку США против иранского генерала Сулеймани осудил МИД Сирии
11:15 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел Сирии выступило с осуждением ракетного удара США, в результате которого в Ираке был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. Об этом в пятницу сообщило агентство САНА со ссылкой на источник в сирийском внешнеполитическом ведомстве.
"Сирия решительно осуждает агрессию США, в результате которой были убиты генерал Касем Сулеймани, заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и другие", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит Сулеймани. Пресс-служба американского военного ведомства также сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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