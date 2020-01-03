0
0
115
НОВОСТИ

Атаку США против иранского генерала Сулеймани осудил МИД Сирии

11:15 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Сирии выступило с осуждением ракетного удара США, в результате которого в Ираке был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. Об этом в пятницу сообщило агентство САНА со ссылкой на источник в сирийском внешнеполитическом ведомстве.

"Сирия решительно осуждает агрессию США, в результате которой были убиты генерал Касем Сулеймани, заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и другие", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит Сулеймани. Пресс-служба американского военного ведомства также сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:15 03.01.2020
Из-за убийства генерала Сулеймани возрастет напряженность на всем Ближнем Востоке - МИД РФ
0
0
11:45 03.01.2020
Около 40 запусков планирует осуществить КНР в 2020 году
0
69
10:45 03.01.2020
В ночь на 4 января первый в 2020 году звездопад достигнет максимума
0
148
10:00 03.01.2020
В окрестностях аэропорта Багдада прогремела серия мощных взрывов - СМИ
0
246
09:50 03.01.2020
Алжир: В назначенное президентом правительство вошли 39 членов
0
205
09:40 03.01.2020
Против министра Кубы Леопольдо Синтры Фриаса и его детей в США введены санкции - Помпео
0
214
20:45 02.01.2020
МИД Египта осудило законопроект об отправке войск из Турции в Ливию
0
866
20:15 02.01.2020
ВС США готовы сдержать КНДР в случае боевых действий - Эспер
0
908
19:30 02.01.2020
Президенты Турции и США обсудили последние события в Ливии и Сирии
0
770
18:45 02.01.2020
В «Культурно-просветительский центр Дагестана» подбросили кресты с могил
0
942

Возврат к списку