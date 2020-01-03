Около 40 запусков планирует осуществить КНР в 2020 году

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНР в 2020 году продолжит развивать свою космическую программу и готовится провести не менее 40 запусков. Об этом сообщает в пятницу агентство Синьхуа со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC).

В числе крупнейших проектов на этот год в CASC назвали запуск первого китайского марсианского зонда, а также лунного аппарата "Чанъэ-5", который должен будет доставить на Землю образцы лунных пород. На 2020 год Китай запланировал и завершение формирования национальной системы спутниковой навигации "Бэйдоу", а ракеты-носители Long March-5B ("Великий поход"), Long March-7A и Long March-8 совершат свой первый полет. Готовится запуск ряда коммерческих спутников, в числе которых APSTAR-6D и экспериментальный аппарат для системы спутникового интернета.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годах. Последние два года Китай удерживает мировое лидерство по числу космических запусков. В 2019 году в результате 27 успешных запусков в космос было отправлено 66 китайских спутников, сообщили в CASC.