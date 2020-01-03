Премьер-министр Израиля прервал визит в Грецию из-за убийства иранского генерала

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой краткосрочный визит в Грецию в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в аппарате премьер-министра.

"Премьер-министр Нетаньяху прервал свой визит в Грецию после убийства иранского генерала Касема Сулеймани", - пояснил собеседник агентства.