Премьер-министр Израиля прервал визит в Грецию из-за убийства иранского генерала
12:45 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой краткосрочный визит в Грецию в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в аппарате премьер-министра.
"Премьер-министр Нетаньяху прервал свой визит в Грецию после убийства иранского генерала Касема Сулеймани", - пояснил собеседник агентства.
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