0
0
76
НОВОСТИ

Очереди на Белорусской границе из-за россиян, желающих выехать в ЕС - пограничный комитет

13:15 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане РФ, желающие выехать в Европу, способствовали формированию больших очередей в белорусских пунктах пропуска на границе с Польшей и Литвой. Об этом проинформировал в пятницу Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

"Основу пассажиропотока составили граждане России. На время выходных, которые у соседей продлятся до 8 января, многие россияне решили отправиться в страны Европы через Беларусь. Всего с начала года пограничники оформили более 140 тысяч граждан, 70% из которых - граждане России", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ГПК.

По данным белорусских пограничников, к полудню 3 декабря перед пунктами пропуска на литовском направлении своей очереди ожидают около 260 легковых автомобилей, на польском - до 390. На границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдается. В ГПК пояснили, что к завершению новогодних каникул путешественники будут возвращаться домой и рост пассажиропотока ожидается уже на въезде в Белоруссию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:45 03.01.2020
Турция получила предупреждение от ЕС об угрозе эскалации конфликта в Ливии
0
11
13:30 03.01.2020
Кирсан Илюмжинов: Гибель генерала Сулеймани спровоцирует ответное насилие
0
55
12:45 03.01.2020
Премьер-министр Израиля прервал визит в Грецию из-за убийства иранского генерала
0
130
12:15 03.01.2020
Из-за убийства генерала Сулеймани возрастет напряженность на всем Ближнем Востоке - МИД РФ
0
184
11:45 03.01.2020
Около 40 запусков планирует осуществить КНР в 2020 году
0
189
11:15 03.01.2020
Атаку США против иранского генерала Сулеймани осудил МИД Сирии
0
232
10:45 03.01.2020
В ночь на 4 января первый в 2020 году звездопад достигнет максимума
0
256
10:00 03.01.2020
В окрестностях аэропорта Багдада прогремела серия мощных взрывов - СМИ
0
338
09:50 03.01.2020
Алжир: В назначенное президентом правительство вошли 39 членов
0
276
09:40 03.01.2020
Против министра Кубы Леопольдо Синтры Фриаса и его детей в США введены санкции - Помпео
0
292

Возврат к списку