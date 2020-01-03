Очереди на Белорусской границе из-за россиян, желающих выехать в ЕС - пограничный комитет
13:15 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане РФ, желающие выехать в Европу, способствовали формированию больших очередей в белорусских пунктах пропуска на границе с Польшей и Литвой. Об этом проинформировал в пятницу Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.
"Основу пассажиропотока составили граждане России. На время выходных, которые у соседей продлятся до 8 января, многие россияне решили отправиться в страны Европы через Беларусь. Всего с начала года пограничники оформили более 140 тысяч граждан, 70% из которых - граждане России", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ГПК.
По данным белорусских пограничников, к полудню 3 декабря перед пунктами пропуска на литовском направлении своей очереди ожидают около 260 легковых автомобилей, на польском - до 390. На границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдается. В ГПК пояснили, что к завершению новогодних каникул путешественники будут возвращаться домой и рост пассажиропотока ожидается уже на въезде в Белоруссию.
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