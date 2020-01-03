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Турция получила предупреждение от ЕС об угрозе эскалации конфликта в Ливии

13:45 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз предупредил Турцию об угрозе эскалации конфликта в Ливии в случае военного вмешательства в него Анкары. Об этом говорится в распространенном в пятницу в Брюсселе заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Европейский союз выражает глубокую озабоченность решением турецкого парламента от 2 января, разрешившим отправку турецких военных в Ливию. ЕС выражает глубокую убежденность, что у ливийского конфликта нет военного решения. Любые действия, которые направлены на поддержку одной из воюющих сторон, приведут лишь к дальнейшей дестабилизации страны и всего региона. Необходимо, чтобы все международные партнеры ЕС соблюдали эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию и мирные усилия спецпредставителя генерального секретаря ООН в Ливии Гасана Саламе", - говорится в заявлении.

Великое национальное собрание Турции (парламент) поддержало в четверг законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию. Как пояснила ранее газета "Созджу", в рамках этого законопроекта на первом этапе может идти речь об отправке военных специалистов для обучения бойцов правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Также, по утверждениям издания, Анкара может рассмотреть возможность поставки оружия, разработанного турецкими конструкторами. Президент Турции не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если ПНС в Триполи попросит его о помощи.

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