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С-400 "Триумф" получат военные Урала и в Поволжья

14:30 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" впервые поступят на вооружение в полки Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Самарской и Свердловской областях, в 2020 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ЦВО в пятницу.

"Два полка противовоздушной обороны Центрального военного округа в 2020 году получат на вооружение комплекты зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". В течение года планируется перевооружить расчеты противовоздушной обороны в Самарской и Свердловской областях. Военнослужащие ЦВО пройдут переобучение на новые комплекты зенитного ракетного комплекса С-400, после чего выполнят первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе военного округа, на данный момент на вооружении полков находятся системы С-300. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу ранее сообщил, что в 2020 году ВКС РФ получат четыре полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400.

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