Эскалацию напряженности в Ираке после авиаударов США необходимым срочно остановит - ЕС
15:15 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз считает необходимым срочно остановить эскалацию напряженности в Ираке после авиаударов США. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля.
"Дальнейшая эскалация в Ираке должна быть остановлена любой ценой, - подчеркнул он. - Мы рискуем столкнуться со вспышкой насилия по всему региону и подъемом темных сил международного терроризма".
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