Эскалацию напряженности в Ираке после авиаударов США необходимым срочно остановит - ЕС

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз считает необходимым срочно остановить эскалацию напряженности в Ираке после авиаударов США. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля.

"Дальнейшая эскалация в Ираке должна быть остановлена любой ценой, - подчеркнул он. - Мы рискуем столкнуться со вспышкой насилия по всему региону и подъемом темных сил международного терроризма".



