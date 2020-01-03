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Эскалацию напряженности в Ираке после авиаударов США необходимым срочно остановит - ЕС

15:15 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз считает необходимым срочно остановить эскалацию напряженности в Ираке после авиаударов США. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля.

"Дальнейшая эскалация в Ираке должна быть остановлена любой ценой, - подчеркнул он. - Мы рискуем столкнуться со вспышкой насилия по всему региону и подъемом темных сил международного терроризма".


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