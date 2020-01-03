Министерство по делам Европы призывает воздержаться от поездок в Ирак
15:45 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции разместило в пятницу на своем сайте предупреждение гражданам страны, призывая их отложить запланированные поездки в Ирак. Тем же, кто уже находится в стране, рекомендовано ограничить свои перемещения и быть осторожными.
"Учитывая усиление напряженности в регионе и недавнее развитие событий мы рекомендуем проявлять максимальную осторожность тем, кто направляется в Ирак или намерен перемещаться по территории этой страны", - говорится в заявлении. "В этой связи мы рекомендуем французским гражданам, уже находящимся в Ираке, предельно ограничить запланированные поездки, а также держаться подальше от любых скоплений людей и митингов. Также следует избегать находиться поблизости от гражданских и военных административных зданий, проявлять максимальную бдительность, осторожность и вести себя незаметно", - подчеркивает МИД.
Он заверяет французов, что "будет держать их в курсе изменения ситуации". "В том же случае, если вы намеревались совершить поездку в Ирак, мы настоятельно рекомендуем вам отложить ее вплоть до появления сведений о нормализации ситуации", - говорится также в заявлении.
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