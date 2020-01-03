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Литва: Из-за крупного пожара ЧС в городе Алитус может быть отменен не ранее весны

16:15 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайной ситуации, объявленный в середине октябре в литовском городе Алитус и прилегающем районе из-за последствий крупного пожара на предприятии по переработке покрышек, может быть отменен не ранее весны. Об этом в пятницу сообщила журналистам директор администрации муниципалитета Алитуса Гинтаре Йоцюнскайте.

"Весной предстоит провести повторные исследования состояния почвы. Пока много неясностей, режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать", - отметила она.

По словам директора, по-прежнему не принимается на сдачу молоко у части местных фермеров. "Не прояснен вопрос о возможной необходимости утилизации скота, выращиваемого на загрязненных территориях", - сказала Йоцюнскайте.

Пожар на предприятии "Экологистика", одном из крупнейших в странах Балтии по переработке автопокрышек, продолжался с 16 по 25 октября. Его последствия, по оценке Литовского института наук о здоровье, будут ощущаться на протяжении 10 лет. Столько времени, по мнению ученых, необходимо, чтобы окружающая среда полностью очистилась от загрязнения, в том числе канцерогенными веществами.

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