Минобороны РФ отмечает заслуги генерала Сулеймани в борьбе с терроризмом
16:45 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заслуги погибшего в результате авиаудара США в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии неоспоримы. Об этом заявили в пятницу в Минобороны России.
"Под прямым руководством К. Сулеймани задолго до образования ведомой США так называемой международной коалиции было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название ИГ - здесь и далее прим. ТАСС) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Его личные заслуги в борьбе с ИГИЛ на территории Сирии неоспоримы", - подчеркнули в российском военном ведомстве.
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