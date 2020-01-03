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Минобороны РФ отмечает заслуги генерала Сулеймани в борьбе с терроризмом

16:45 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заслуги погибшего в результате авиаудара США в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии неоспоримы. Об этом заявили в пятницу в Минобороны России.

"Под прямым руководством К. Сулеймани задолго до образования ведомой США так называемой международной коалиции было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название ИГ - здесь и далее прим. ТАСС) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Его личные заслуги в борьбе с ИГИЛ на территории Сирии неоспоримы", - подчеркнули в российском военном ведомстве.

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