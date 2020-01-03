0
0
51
НОВОСТИ

С понедельника в столицу придет похолодание - Гидрометцентр

17:45 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Похолодание придет в столицу в понедельник, 6 января, и принесет мороз до 6 градусов, сообщил в пятницу ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понижение температуры прогнозируется в понедельник, 6 числа. Минимальные значения уже вполне зимние: легкий морозец, минус 4 - минус 6, и днем тоже отрицательные температуры - минус 2 - минус 4", - сказал он.

По словам Вильфанда, до этого момента погода будет в столице преимущественно теплой. Днем в субботу прогнозируется от одного градуса мороза до одного градуса тепла, в воскресенье - от нуля до двух градусов тепла.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:15 03.01.2020
В США готовятся к иракским кибератаки в ответ на убийство Сулеймани
0
132
16:45 03.01.2020
Минобороны РФ отмечает заслуги генерала Сулеймани в борьбе с терроризмом
0
181
16:15 03.01.2020
Литва: Из-за крупного пожара ЧС в городе Алитус может быть отменен не ранее весны
0
201
15:45 03.01.2020
Министерство по делам Европы призывает воздержаться от поездок в Ирак
0
226
15:15 03.01.2020
Эскалацию напряженности в Ираке после авиаударов США необходимым срочно остановит - ЕС
0
250
14:30 03.01.2020
С-400 "Триумф" получат военные Урала и в Поволжья
0
297
13:45 03.01.2020
Турция получила предупреждение от ЕС об угрозе эскалации конфликта в Ливии
0
318
13:30 03.01.2020
Кирсан Илюмжинов: Гибель генерала Сулеймани спровоцирует ответное насилие
0
391
13:15 03.01.2020
Очереди на Белорусской границе из-за россиян, желающих выехать в ЕС - пограничный комитет
0
391
12:45 03.01.2020
Премьер-министр Израиля прервал визит в Грецию из-за убийства иранского генерала
0
365

Возврат к списку