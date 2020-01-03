С понедельника в столицу придет похолодание - Гидрометцентр
17:45 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Похолодание придет в столицу в понедельник, 6 января, и принесет мороз до 6 градусов, сообщил в пятницу ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Понижение температуры прогнозируется в понедельник, 6 числа. Минимальные значения уже вполне зимние: легкий морозец, минус 4 - минус 6, и днем тоже отрицательные температуры - минус 2 - минус 4", - сказал он.
По словам Вильфанда, до этого момента погода будет в столице преимущественно теплой. Днем в субботу прогнозируется от одного градуса мороза до одного градуса тепла, в воскресенье - от нуля до двух градусов тепла.
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