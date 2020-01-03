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Генсек ООН призывает США и Иран к максимальной сдержанности

18:30 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры США и Ирана должны проявить максимальную сдержанность, чтобы не допустить новой войны в зоне Персидского залива. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в связи с ударом США по аэропорту в Багдаде, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) генерал Касем Сулеймани.

"В этот момент лидеры должны проявить максимальную сдержанность, - подчеркнул Гутерриш. - Мир не может допустить новой войны в регионе Персидского залива".

"Генеральный секретарь регулярно призывает к деэскалации в регионе, - отмечается в заявлении. - Он глубоко обеспокоен текущим ростом напряженности".

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