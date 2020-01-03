Власть Ирана контролирует Ирак последние 15 лет - Трамп
19:15 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ирана в течение последних 15 лет все активнее контролировали Ирак, жителей которого не устраивала данная ситуация. Такую точку зрения опубликовал в пятницу на своей странице в "Твиттере" президент США Дональд Трамп.
"Народ Ирака не хочет находиться в подчинении и под контролем Ирана, но, в конечном счете, это его выбор. В течение последних 15 лет Иран получал все больше контроля над Ираком, и народ Ирака это не устраивает. Это никогда не заканчивается хорошо!" - написал он.
При этом хозяин Белого дома напомнил, что "на протяжении многих лет Соединенные Штаты ежегодно выплачивают Ираку миллиарды долларов". "Это в дополнение ко всему, что мы сделали для них", - добавил он.
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