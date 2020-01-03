0
0
73
НОВОСТИ

Власть Ирана контролирует Ирак последние 15 лет - Трамп

19:15 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана в течение последних 15 лет все активнее контролировали Ирак, жителей которого не устраивала данная ситуация. Такую точку зрения опубликовал в пятницу на своей странице в "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

"Народ Ирака не хочет находиться в подчинении и под контролем Ирана, но, в конечном счете, это его выбор. В течение последних 15 лет Иран получал все больше контроля над Ираком, и народ Ирака это не устраивает. Это никогда не заканчивается хорошо!" - написал он.

При этом хозяин Белого дома напомнил, что "на протяжении многих лет Соединенные Штаты ежегодно выплачивают Ираку миллиарды долларов". "Это в дополнение ко всему, что мы сделали для них", - добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:45 03.01.2020
Новость о смерти Сулеймани спровоцировала рост цен на нефть
0
29
18:30 03.01.2020
Генсек ООН призывает США и Иран к максимальной сдержанности
0
140
17:45 03.01.2020
С понедельника в столицу придет похолодание - Гидрометцентр
0
186
17:15 03.01.2020
В США готовятся к иракским кибератаки в ответ на убийство Сулеймани
0
257
16:45 03.01.2020
Минобороны РФ отмечает заслуги генерала Сулеймани в борьбе с терроризмом
0
293
16:15 03.01.2020
Литва: Из-за крупного пожара ЧС в городе Алитус может быть отменен не ранее весны
0
276
15:45 03.01.2020
Министерство по делам Европы призывает воздержаться от поездок в Ирак
0
298
15:15 03.01.2020
Эскалацию напряженности в Ираке после авиаударов США необходимым срочно остановит - ЕС
0
318
14:30 03.01.2020
С-400 "Триумф" получат военные Урала и в Поволжья
0
360
13:45 03.01.2020
Турция получила предупреждение от ЕС об угрозе эскалации конфликта в Ливии
0
366

Возврат к списку