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Новость о смерти Сулеймани спровоцировала рост цен на нефть

19:45 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена барреля нефти с поставкой в феврале выросла в пятницу утром на нью-йоркской бирже на 3,6%, или на 2,20 доллара, до отметки 63,38 доллара после американского ракетного удара, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Американский промышленный индекс Dow Jones понизился на 180 пунктов (0,63%) - до отметки 28 688,30 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,14 пункта (0,72%) и оказался на отметке 3 234,81 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 75,60 пункта (0,83%), до 9 017,07 пункта.

"Убийство влиятельного иранского генерала, вероятно, приведет к усилению напряженности на Ближнем Востоке - в районе, где расположены основные нефтедобывающие страны и где проходят основные пути поставок энергоносителей на мировой рынок", - отметила телекомпания Си-эн-эн.

"Динамика на нефтяном рынке - результат нанесенного удара, который приведет к геополитической напряженности и к другим последствиям, и это очевидно, - привела газета "Уолл- стрит джорнэл" мнение аналитика неятфного рынка Джордана Рочестера. - Главный вопрос в том, каковы будут последствия".

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