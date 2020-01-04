В связи с убийством Сулеймани, в аэропортах Нью-Йорка дежурит нацгвардия США
09:00 04.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о размещении служащих Национальной гвардии США в аэропортах крупнейшего американского мегаполиса в качестве меры предосторожности после убийства в результате ракетного удара США в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Соответствующее заявление Куомо опубликовал в пятницу на своей странице в "Твиттере".
"В связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке я распорядился усилить меры безопасности на важных инфраструктурных объектах по всему штату. Я разместил национальную гвардию в аэропортах [города] Нью-Йорк, - указал губернатор штата. - Несмотря на то, что прямых указаний на угрозу Нью-Йорку не поступало, мы готовы и начеку".
НОВОСТИ
- 09:12 04.01.2020
- Синоптики прогнозируют в Москве 4 января снег и гололедицу
- 09:10 04.01.2020
- Постпред Ирана при ООН: Тегеран отомстит США за убийство Сулеймани
- 19:45 03.01.2020
- Новость о смерти Сулеймани спровоцировала рост цен на нефть
- 19:15 03.01.2020
- Власть Ирана контролирует Ирак последние 15 лет - Трамп
- 18:30 03.01.2020
- Генсек ООН призывает США и Иран к максимальной сдержанности
- 17:45 03.01.2020
- С понедельника в столицу придет похолодание - Гидрометцентр
- 17:15 03.01.2020
- В США готовятся к иракским кибератаки в ответ на убийство Сулеймани
- 16:45 03.01.2020
- Минобороны РФ отмечает заслуги генерала Сулеймани в борьбе с терроризмом
- 16:15 03.01.2020
- Литва: Из-за крупного пожара ЧС в городе Алитус может быть отменен не ранее весны
- 15:45 03.01.2020
- Министерство по делам Европы призывает воздержаться от поездок в Ирак
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать