В связи с убийством Сулеймани, в аэропортах Нью-Йорка дежурит нацгвардия США

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о размещении служащих Национальной гвардии США в аэропортах крупнейшего американского мегаполиса в качестве меры предосторожности после убийства в результате ракетного удара США в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Соответствующее заявление Куомо опубликовал в пятницу на своей странице в "Твиттере".

"В связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке я распорядился усилить меры безопасности на важных инфраструктурных объектах по всему штату. Я разместил национальную гвардию в аэропортах [города] Нью-Йорк, - указал губернатор штата. - Несмотря на то, что прямых указаний на угрозу Нью-Йорку не поступало, мы готовы и начеку".