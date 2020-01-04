Постпред Ирана при ООН: Тегеран отомстит США за убийство Сулеймани

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран отомстит за совершенное США убийство генерала Касема Сулеймани.

"Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и выходящие за эти рамки действия. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу Си-эн-эн.

"Безусловно, Иран не закроет на это глаза. Будет месть, Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран", - указал посол.

Комментируя заявления госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Сулеймани представлял угрозу американцам, постпред отметил, что "этому нет никаких доказательств".