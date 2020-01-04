Синоптики прогнозируют в Москве 4 января снег и гололедицу
09:12 04.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода, местами снег и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем и ночью в столице температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Местами ожидается небольшой снег, в том числе мокрый. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
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