Поездка в Амстердам теперь будет обходиться туристам еще дороже
09:50 04.01.2020 Источник: Газета.Ru
С 1 января туристы, приехавшие в Амстердам, будут вынуждены платить за каждую ночь пребывания дополнительно по €3, пишет The Telegraph.
Стоит отметить, что €3 является надбавкой к существующему налогу в размере 7% от стоимости жилья. Путешественники, выбиравшие жилье через Airbnb, будут платить 10% за ночь в городе.
Как говорится в программном документе совета по туризму Нидерландов, новые меры нужны для того, чтобы контролировать поток посетителей. «Вместо того, чтобы продвигать это направление, пришло время заниматься его менеджментом», — добавляется в тексте.
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