Каким образом Карлосу Гону удалось бежать из Японии точно еще не установлено

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон самостоятельно покинул свою квартиру в Токио перед тем как бежать из Японии, где он был помещен под домашний арест. Об этом сообщила в субботу газета "Санкэй".

По ее информации, Гон в одиночестве покинул апартаменты 29 декабря сразу после того, как с его дома было снято наружное наблюдение, которое вели частные детективы, нанятые компанией Nissan. Согласно данным японского общественного телевидения, это подтверждают и записи расположенных поблизости камер наблюдения, которые изучает местная полиция.

Однако эта версия напрямую противоречит многочисленным утверждениям, появившимся за прошедшую неделю в японских и иностранных СМИ, о том, что Карлос Гон был якобы вывезен из своих апартаментов в ящике для музыкальных инструментов. На данный момент точно неизвестно, каким образом находившийся под домашним арестом и наблюдением полиции Гон смог покинуть территорию Японии. Ранее сообщалось, что Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном бизнесджете.