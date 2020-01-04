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В WADA назвали сумму взноса России в организацию в 2020-м

11:15 04.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более 1 млн долларов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе WADA.

"Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977", - сообщил собеседник ТАСС. С каждым годом сумма взноса стран в бюджет WADA увеличивается примерно на 8%. В 2019 году Россия заплатила $946 747.

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