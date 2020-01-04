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МЧС по Москве предупредило об усилении ветра и снегопаде

13:05 04.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о снеге и усилении ветра в ближайшие часы в столице из-за прохождения холодного фронта.

"С 14:00 и до конца дня в связи с прохождением холодного фронта в Москве ожидается снег, местами гололед, усиление ветра до 15 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

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