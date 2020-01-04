Число зарегистрированных автомобилей в России перевалило аз 60 млн
13:45 04.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне являются владельцами более 60,5 млн автомобилей, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.
"В России зарегистрировано свыше 60,5 млн транспортных средств, что на 1,3% больше, чем годом ранее", - уточнили в министерстве.
По данным МВД, чаще всего россияне покупают автомобили весной и в начале лета, именно на этот период приходится пик регистрационных действий. "Наибольшее число зарегистрированных транспортных средств приходится на Москву и Московскую область", - отметили в МВД.
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