Первая партия нефти вскоре поступит из России в Белоруссию
15:25 04.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия договорилась о поставке первой партии российской нефти по цене без премии, в ближайшее время в республику поступят необходимые объемы сырья для безостановочной работы белорусских НПЗ в январе. Об этом сообщили в субботу в концерне "Белнефтехим".
"Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии", - отметили в концерне. В нем уточнили, что "объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года".
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