Первая партия нефти вскоре поступит из России в Белоруссию

15:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия договорилась о поставке первой партии российской нефти по цене без премии, в ближайшее время в республику поступят необходимые объемы сырья для безостановочной работы белорусских НПЗ в январе. Об этом сообщили в субботу в концерне "Белнефтехим".

"Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии", - отметили в концерне. В нем уточнили, что "объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года".