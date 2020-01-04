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США расшатывают ситуацию на Ближнем Востоке - МИД Китая

16:15 04.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рискованные военные шаги США на Ближнем Востоке противоречат международному праву и расшатывают ситуацию в регионе. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Ван И в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, комментируя гибель командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара.

"Рискованные военные шаги США нарушают базовые принципы международного права, а также в серьезной степени расшатывают ситуацию в регионе", - указал Ван И. "Китай призывает США не злоупотреблять военной силой и искать решение проблемам путем диалога", - добавил он.

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