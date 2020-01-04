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Путин огласит посление Федеральному Собранию в зале "Манеж"

17:33 04.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж". Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на интернет-портале правовой информации.

Представителям президента РФ в Совете федерации и Государственной думе поручено собрать представителей обеих палат 15 января 2020 года в 12:00 по московскому времени в Центральном выставочном зале "Манеж".

В свою очередь, администрации президента поручено пригласить членов правительства РФ, председателя и членов Конституционного и Верховного судов России, генерального прокурора РФ и председателя Следственного комитета, а также председателей Центральной избирательной комиссии и Счетной палаты. На послание Федеральному Собранию также приглашены члены Государственного совета РФ и главы основных конфессий.

Компании ВГТРК поручено организовать теле- и радиотрансляцию послания.

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