Путин огласит посление Федеральному Собранию в зале "Манеж"
17:33 04.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж". Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на интернет-портале правовой информации.
Представителям президента РФ в Совете федерации и Государственной думе поручено собрать представителей обеих палат 15 января 2020 года в 12:00 по московскому времени в Центральном выставочном зале "Манеж".
В свою очередь, администрации президента поручено пригласить членов правительства РФ, председателя и членов Конституционного и Верховного судов России, генерального прокурора РФ и председателя Следственного комитета, а также председателей Центральной избирательной комиссии и Счетной палаты. На послание Федеральному Собранию также приглашены члены Государственного совета РФ и главы основных конфессий.
Компании ВГТРК поручено организовать теле- и радиотрансляцию послания.
НОВОСТИ
- 16:15 04.01.2020
- США расшатывают ситуацию на Ближнем Востоке - МИД Китая
- 15:25 04.01.2020
- Первая партия нефти вскоре поступит из России в Белоруссию
- 13:45 04.01.2020
- Число зарегистрированных автомобилей в России перевалило аз 60 млн
- 13:05 04.01.2020
- МЧС по Москве предупредило об усилении ветра и снегопаде
- 11:15 04.01.2020
- В WADA назвали сумму взноса России в организацию в 2020-м
- 10:45 04.01.2020
- Каким образом Карлосу Гону удалось бежать из Японии точно еще не установлено
- 10:15 04.01.2020
- Трампа однажды "не позвали к телефону", когда ему звонил Путин - СМИ
- 09:50 04.01.2020
- Поездка в Амстердам теперь будет обходиться туристам еще дороже
- 09:12 04.01.2020
- Синоптики прогнозируют в Москве 4 января снег и гололедицу
- 09:10 04.01.2020
- Постпред Ирана при ООН: Тегеран отомстит США за убийство Сулеймани
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать