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НОВОСТИ

В дипломатическом районе Багдада прогремел взрыв

20:30 04.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета упала в "зеленой зоне" Багдада в районе посольства США. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По поступающей информации, все подъезды к американской дипмиссии сейчас закрыты. Ранее сообщалось о взрыве в центре иракской столицы.

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