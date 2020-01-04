В дипломатическом районе Багдада прогремел взрыв

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета упала в "зеленой зоне" Багдада в районе посольства США. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По поступающей информации, все подъезды к американской дипмиссии сейчас закрыты. Ранее сообщалось о взрыве в центре иракской столицы.