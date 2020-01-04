В дипломатическом районе Багдада прогремел взрыв
20:30 04.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракета упала в "зеленой зоне" Багдада в районе посольства США. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".
По поступающей информации, все подъезды к американской дипмиссии сейчас закрыты. Ранее сообщалось о взрыве в центре иракской столицы.
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