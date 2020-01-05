Хамдулла Мохиб: Афганистан не будет плацдармом для атаки на Иран

09:00 Источник: НГ-Online

Встреча Хамдуллы Мохиба и посла Ирана в

Афганистане 4 января 2020. Фото из аккаунта

СНБ Афганистана в Twitter

Правительство Афганистана не допустит использования американцами территории страны против соседнего Ирана. Такой сигнал официальный Кабул направил Тегерану.

В субботу 4 января советник президента Афганистана по национальной безопасности доктор Хамдулла Мохиб встретился с послом Ирана в Кабуле Бахадором Аминианом. "В ходе беседы доктор Мохиб заверил иранского посла, что афганская земля не будет использована против какой-либо другой страны", - говорится в официальном сообщении Совета национальной безопасности (СНБ) Афганистана.

Хамдулла Мохиб "также выразил надежду Афганистана на то, что Иран и Соединенные Штаты проявят сдержанность и найдут мирный путь" разрешения острого политического кризиса, возникшего после убийства американскими БПЛА в аэропорту Багдада одного из руководителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерала Касема Сулеймани.

Андрей Серенко.