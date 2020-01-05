Хамдулла Мохиб: Афганистан не будет плацдармом для атаки на Иран
09:00 05.01.2020 Источник: НГ-Online
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Встреча Хамдуллы Мохиба и посла Ирана в
Афганистане 4 января 2020. Фото из аккаунта
СНБ Афганистана в Twitter
В субботу 4 января советник президента Афганистана по национальной безопасности доктор Хамдулла Мохиб встретился с послом Ирана в Кабуле Бахадором Аминианом. "В ходе беседы доктор Мохиб заверил иранского посла, что афганская земля не будет использована против какой-либо другой страны", - говорится в официальном сообщении Совета национальной безопасности (СНБ) Афганистана.
Хамдулла Мохиб "также выразил надежду Афганистана на то, что Иран и Соединенные Штаты проявят сдержанность и найдут мирный путь" разрешения острого политического кризиса, возникшего после убийства американскими БПЛА в аэропорту Багдада одного из руководителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерала Касема Сулеймани.
Андрей Серенко.
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