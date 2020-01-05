Погода в Москве 5 января: Настоящая зима так пока и не пришла

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода без осадков и до 1 градуса тепла ожидается в Москве и Подмосковье 5 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Ночью ожидается похолодание до минус 4 градусов. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. Ветер западный, 3-8 м/с.