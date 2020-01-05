Погода в Москве 5 января: Настоящая зима так пока и не пришла
09:10 05.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода без осадков и до 1 градуса тепла ожидается в Москве и Подмосковье 5 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Ночью ожидается похолодание до минус 4 градусов. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. Ветер западный, 3-8 м/с.
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