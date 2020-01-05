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Трамп рассказал, что будет, если Иран нанесет по американцам удар

09:20 05.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты нанесут "очень быстро и очень сильно" удары по 52 иранским объектам в ответ на любое потенциальное нападение исламской республики, которое может быть совершено после убийства генерала Касема Сулеймани. Соответствующее сообщение президент США Дональд Трамп разместил в субботу на своей странице в "Твиттере".

"Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад). Некоторые из них являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры. Удары будут нанесены по этим мишеням и самому Ирану очень быстро и очень сильно. США больше не хотят угроз!" - написал хозяин Белого дома.

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