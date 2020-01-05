Иран может провести теракт или кибератаку в ответ на убийство Сулеймани - МВБ США
09:30 05.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ирана могут совершить теракт или провести кибератаку против критически важной инфраструктуры США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Это утверждается в распространенном в субботу заявлении Министерства внутренней безопасности (МВБ) США в связи с проведенной операцией американских ВС по ликвидации генерала.
В документе сообщается, что Иран поддерживает высокий уровень своего потенциала в киберпространстве и "может совершать кибератаки против США". "Иран способен, как минимум, осуществить нападения с временными разрушительными последствиями против критически важной инфраструктуры в Соединенных Штатах", - считают в МВБ.
При этом МВБ в очередной раз заявило об "отсутствии на данный момент информации, указывающей на конкретную, заслуживающую доверия угрозу" США. "Иран и такие его партнеры, как "Хезболлах" продемонстрировали намерение и способности проводить операции в Соединенных Штатах", - поясняется в заявлении.
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