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Тело Сулеймани доставлено в Иран

10:00 05.01.2020 Источник: Интерфакс

Тело погибшего в Ираке командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани в воскресенье доставлено в Иран, сообщила государственная иранская телерадиокомпания IRIB.

В настоящее время проходит церемония прощания, похороны военачальника намечены на понедельник, 7 января.

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