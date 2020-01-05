Тело Сулеймани доставлено в Иран
10:00 05.01.2020 Источник: Интерфакс
Тело погибшего в Ираке командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани в воскресенье доставлено в Иран, сообщила государственная иранская телерадиокомпания IRIB.
В настоящее время проходит церемония прощания, похороны военачальника намечены на понедельник, 7 января.
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