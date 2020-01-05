Интерпол разыскивает около 3 тыс человек за особо опасные преступления в России

10:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 3 тысяч человек включены в центральную базу Интерпола с так называемым красным углом за преступления, совершенные в России, 419 из них - в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос агентства.

"По инициативе российских правоохранительных органов в 2019 году [Интерполом] издано 419 уведомлений с "красным углом". Всего же по нашей инициативе изданы и действуют в настоящее время порядка трех тысяч таких уведомлений", - сказали в МВД.

В настоящее время в Интерполе существует восемь уведомлений, каждое из которых имеет свой цвет, самый известный - красный, который обозначает розыск особо опасных преступников с целью их задержания и выдачи.