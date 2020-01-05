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Продюсер "Богемской рапсодии" решил заняться творчеством Майкла Джексона

11:30 05.01.2020 Источник: Интерфакс

Британский продюсер Грэм Кинг, известный по фильму "Богемская рапсодия", планирует снять фильм об американском исполнителе Майкле Джексоне, он уже получил права на съемки у наследников певца. Сценарий к фильму напишет Джон Логан, известный по фильмам "Гладиатор", "Последний самурай" и "Авиатор"".

Создатели фильма, по данным издания Deadline, намерены показать жизнь певца с разных сторон и не скрывать спорных эпизодов его биографии. В фильме будет использована музыка Джексона на разных этапах его творчества. 

Режиссер картины, исполнитель главной роли и дата выхода в прокат - пока не известны.

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