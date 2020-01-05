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Франция готова ответить Америке, если будут введены пошлины на товары

12:16 05.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция хочет избежать торговой войны с США, однако в случае введения Вашингтоном пошлин на французские товары Париж готов ему ответить. Об этом в воскресенье заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете "Журналь дю диманш".

"Мы хотим избежать торговой войны, но вместе с нашими европейскими партнерами мы будем готовы ответить, если окажемся под ударом санкций, которые мы считаем недружественными и незаконными", - заявил глава Минфина Франции.

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