Франция готова ответить Америке, если будут введены пошлины на товары

12:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция хочет избежать торговой войны с США, однако в случае введения Вашингтоном пошлин на французские товары Париж готов ему ответить. Об этом в воскресенье заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете "Журналь дю диманш".

"Мы хотим избежать торговой войны, но вместе с нашими европейскими партнерами мы будем готовы ответить, если окажемся под ударом санкций, которые мы считаем недружественными и незаконными", - заявил глава Минфина Франции.