Франция готова ответить Америке, если будут введены пошлины на товары
12:16 05.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция хочет избежать торговой войны с США, однако в случае введения Вашингтоном пошлин на французские товары Париж готов ему ответить. Об этом в воскресенье заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете "Журналь дю диманш".
"Мы хотим избежать торговой войны, но вместе с нашими европейскими партнерами мы будем готовы ответить, если окажемся под ударом санкций, которые мы считаем недружественными и незаконными", - заявил глава Минфина Франции.
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