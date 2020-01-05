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НОВОСТИ

Росгидромет не прогнозирует морозов на Рождество

14:45 05.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температурные нормы будут превышены почти на всей территории России на Рождество. Жителей азиатской части страны ждет увеличение привычных температурных значений на 10-16 градусов, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгидромета.

"Погода на Рождество будет теплее нормы практически на всей территории страны. 6-7 января на европейской части будет выше нормы на 4-8 [градусов], на азиатской - на 10-16 градусов", - говорится в сообщении.

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