Росгидромет не прогнозирует морозов на Рождество
14:45 05.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Температурные нормы будут превышены почти на всей территории России на Рождество. Жителей азиатской части страны ждет увеличение привычных температурных значений на 10-16 градусов, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгидромета.
"Погода на Рождество будет теплее нормы практически на всей территории страны. 6-7 января на европейской части будет выше нормы на 4-8 [градусов], на азиатской - на 10-16 градусов", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 14:40 05.01.2020
- Иран выразил США официальный протест в связи с убийством Сулеймани
- 12:16 05.01.2020
- Франция готова ответить Америке, если будут введены пошлины на товары
- 11:30 05.01.2020
- Продюсер "Богемской рапсодии" решил заняться творчеством Майкла Джексона
- 10:55 05.01.2020
- Интерпол разыскивает около 3 тыс человек за особо опасные преступления в России
- 10:00 05.01.2020
- Тело Сулеймани доставлено в Иран
- 09:50 05.01.2020
- США перебрасывают на Ближний Восток 4 тыс военных - СМИ
- 09:30 05.01.2020
- Иран может провести теракт или кибератаку в ответ на убийство Сулеймани - МВБ США
- 09:20 05.01.2020
- Трамп рассказал, что будет, если Иран нанесет по американцам удар
- 09:10 05.01.2020
- Погода в Москве 5 января: Настоящая зима так пока и не пришла
- 09:00 05.01.2020
- Хамдулла Мохиб: Афганистан не будет плацдармом для атаки на Иран
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать