Росгидромет не прогнозирует морозов на Рождество

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температурные нормы будут превышены почти на всей территории России на Рождество. Жителей азиатской части страны ждет увеличение привычных температурных значений на 10-16 градусов, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгидромета.

"Погода на Рождество будет теплее нормы практически на всей территории страны. 6-7 января на европейской части будет выше нормы на 4-8 [градусов], на азиатской - на 10-16 градусов", - говорится в сообщении.